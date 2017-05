Sénégal: Le laboratoire, un espace de dialogue entre enseignants et étudiants

Le thème de cette journée a permis aux doctorants de présenter des sujets de thèse comme "Les aspects immatériels dans la production céramique au Kajoor", "Jeux de miroir entre Djihad et croisades au Proche-Orient (XIe-XIIIe siécle) (... )", et "La religion grecque et l'Afrique. Croyances, rites, syncrétismes et acculturations (VIIe s.-Ier s. av. J.-C.)".

Pour Ousseynou Faye, professeur titulaire en Histoire moderne et contemporaine, "l'étudiant doit pouvoir faire la distinction entre une enquête extensive et une enquête intensive".

Le département d'Histoire de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a mis en place des laboratoires pour créer "un espace de dialogue" entre doctorants et enseignants, a soutenu, samedi à Dakar, Malick Ndoye, professeur assimilé d'histoire ancienne.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.