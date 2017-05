Sénégal: Législatives du 30 juillet - Six coalitions ont notifié leurs candidatures

Le dépôt des dossiers de candidatures en vue des élections législatives du 30 juillet prochain s'est ouvert, hier, vendredi, suite au début des travaux de la commission de réception des dossiers de candidature la veille, le jeudi, pour la notification de candidatures pour les coalitions.

En deux jours de service, la commission a recueilli, d'après son président El Hadji Malick Mbengue, des déclarations de notification de candidature de six coalitions de partis.

El Hadji Malick Mbengue a indiqué que la commission a fonctionné jeudi pour recevoir les notifications de coalition. « A l'heure où nous parlons, nous n'avons pas encore reçu de liste de candidatures. Mais nous avons reçu un certain nombre de déclarations de notification de coalitions.

Et depuis hier, on est à six coalitions », a-t-il informé. Il a fait comprendre que la commission est à pied d'œuvre de 8 heures à 18 heures jusqu'au mardi. « Le lundi et le mardi, il y aura une permanence jusqu'à minuit et là, on va clôturer la phase de réception matérielle des dossiers », a-t-il dit.

Selon lui, les partis politiques qui vont seuls ne sont pas astreints à cette formalité de notification. C'est seulement les coalitions qui sont astreintes à cette notification.

Le président de la commission de réception des dossiers a averti que dans la journée du mardi, il sera impossible de se présenter aux élections sous la bannière d'une coalition si au préalable il n'y avait pas eu la notification. « C'est donc au plus tard 24 heures avant qu'on doit notifier la coalition », a-t-il insisté.

Pour les candidats n'ayant pas encore reçu leur nouvelle carte Cedeao pour les besoins du numéro de la carte d'électeur, « il a été décidé que le récépissé de dépôt de la carte d'électeur fera foi. Comme les cartes ne sont pas disponibles à temps.

C'est une parade qui a été trouvée pour permettre aux gens de se présenter sur la base du récépissé de dépôt parce qu'un candidat doit être inscrit sur les listes électorales. Il faut être électeur avant d'être éligible », a expliqué El Hadji Malick Mbengue.