15 millions de FCfa du Fonds koweïtien pour le développement économique (Fkd) ont été remis au Gie interprofessionnel de Yoff Satip pour financer des femmes transformatrices de produits halieutiques et des micro-mareyeuses. 70 ont bénéficié de ces prêts avec des montants qui varient entre 100 000 et 200 000 FCfa sans apport ni garantie.

L'inspecteur régional de pêche de Dakar, Abdoul Aziz Ly, a rappelé que cinq ans auparavant, un moteur de pirogue était un « luxe ». « Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On trouve des moteurs dans tous les quais de pêche du pays », s'est-il félicité. Ces réalisations représentent, selon lui, 20 % de motorisation.

Le« ndawrabine », une danse de l'ethnie léboue, sous forme de procession, a tenu en haleine le public constitué d'hommes et de femmes de tous âges. Des notabilités religieuses, coutumières et politiques ont assisté à la cérémonie.

