Ils ont profité de l'assemblée pour signer la convention. Sur ce, dira le coordonnateur du programme, Ousmane Faye, «nous allons prendre l'aspect institutionnel et Afsi l'aspect commercial», histoire de renforcer les échanges pour permettre à la diaspora d'avoir des maisons et des terrains chez eux.

Le Sispa qui a exposé pour sa première édition en 2016 avec 9 promoteurs, est donc un espace de rencontre entre la diaspora et les promoteurs pour «échanger, avoir la bonne information et favoriser l'investissement étranger». A en croire les organisateurs, Il s'agit de «présenter au public le potentiel immobilier du Sénégal».

Pour ce qui a été sa deuxième édition, le Salon de l'immobilier du Sénégal (Sispa) organisé à Paris et à Marseille au mois de mars dernier a exposé avec 17 promoteurs et a reçu plus de 2500 visiteurs.

