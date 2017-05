Une autre coalition de l'opposition, dénommée "Baatu Askanwi", est portée sur des fonts baptismaux pour la quête de sièges à l'Assemblée nationale. L'un des membres de ladite coalition, en l'occurrence le Secrétaire général du parti Visions alternatives pour le Sénégal (Visa), Déthié Diouf accuse les leaders de Mankoo Taxawu Sénégal d'avoir trahi l'espoir que Mankoo a suscité chez le peuple.

Le paysage politique sénégalais, surtout le camp de l'opposition, s'élargit de plus en plus en cette veille des élections législatives prévues le 30 juillet prochain. Une nouvelle coalition de l'opposition a été portée sur des fonts baptismaux sous la dénomination "Baatu Askanwi".

Dans un communiqué en date d'hier, vendredi 26 mai, Déthié Diouf, président du parti Visions alternatives pour le Sénégal (Visa), membre de cette nouvelle coalition, a tiré à boulets rouges sur ses anciens compagnons dans Mankoo Wattu Sénégal.

Dans la note, il a accusé Idrissa Seck du Rewmi, Malick Gakou du Grand Parti, ainsi que Oumar Sarr du Pds, sans oublier Mamadou Diop Decroix du Fpdr, Pape Diop de Bokk Gis Gis, etc., d'avoir trahi «le grand espoir que Mankoo a suscité chez le peuple».

A savoir, celui d'obtenir pour une première fois la majorité à l'Assemblée, a-t-il estimé. Donc, pour lui, ces derniers ont poignardé «le grand groupe pour mettre traitreusement en place Mankoo Taxaou SenBop, véritable supercherie politique».

Il les a, en fait, reproché d'être pressés de retrouver «positions et avantages perdus sous le maquillage de l'intérêt du peuple».

Pis, le patron du parti Visa a révélé que la fortune de ces leaders proviendrait du sang du peuple «sucé dans leur position de ministre ou premier ministre ou Président de l'Assemblée ou etc.».

Revenant par ailleurs sur leur coalition qui se démarque de Benno, de Mankoo et de toute autre coalition de l'opposition, Déthié Diouf a informé que "Baatu Askanwi" est composé de partenaires tel que, l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux (Assam) de Ansoumana Dione, de Abdourahmane Dabo du Rassemblement pour l'éthique et les valeurs émergentes (Reve) et d'autres associations et mouvements citoyens qui préfèrent, à cet étape, rester dans l'ombre.

Selon lui, leur coalition «a décidé de porter le combat de la vraie rupture par le challenge générationnel». Il s'agit, à son avis, d'une Assemblée qui «ne doit plus être le théâtre d'hommes et de femmes non soucieux du vécu quotidien des sénégalais. Elle ne doit plus être instrumentalisée par l'Exécutif.

Elle ne doit plus être occupée par les gens d'occasions. Elle ne doit plus être le lieu où ridicule, laxisme et combines font légions». Donc, pour lui, «ces élections sont d'une extrême importance car devant marquer la fin d'un cycle, la fin des mythes, donc le début d'une nouvelle ère».