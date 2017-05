Maroc: Le livre marocain présent au Salon international du livre à Bucarest

Pour rappel, "Bookfest 2016" a connu la participation de plus de 200 maisons d'édition représentant, outre la Roumanie, 20 autres pays. Les organisateurs évoquent plus de 100.000 visiteurs, relevant que les livres de jeunesse ont connu un grand succès lors de la précédente édition.

De même source, on apprend que les livres d'art et d'architecture marocains, ainsi que les romans connaissent une demande croissante de la part du lecteur roumain. Ce stand a été visité par plusieurs responsables roumains, des ambassadeurs et diplomates accrédités en Roumanie, des représentants d'institutions étrangères basées en Roumanie, ainsi que par un grand nombre de visiteurs, note le communiqué qui fait savoir que plusieurs activités seront organisées en marge de ce Salon, notamment des lectures de poésie animées par les ambassadeurs et des ateliers didactiques pour enfants.

Un communiqué de l'ambassade indique que Mme Faouz El Achchabi, ambassadeur du Maroc en Roumanie, a souligné, lors de la cérémonie d'inauguration du stand arabe, que ce salon constitue "une occasion propice pour promouvoir le Maroc sur le plan culturel auprès du lecteur roumain, très curieux de découvrir des cultures et civilisations ancestrales par le biais de la présentation de plusieurs livres et ouvrages portant sur la littérature, l'Histoire du Maroc, son patrimoine civilisationnel, l'art culinaire, le mode vie, le design, ainsi que des livres pour enfants".

Inauguré mercredi par le ministre roumain de la Culture et de l'Identité nationale, Ioan Vulpescu, ce stand a pour objectif la promotion de la culture et du patrimoine littéraire de chacun des pays participants auprès du lecteur roumain.

Cette troisième participation marocaine, inscrite dans le cadre de la promotion du livre marocain à l'initiative de l'ambassade du Maroc en Roumanie, comprend l'animation d'un stand commun sous le thème "Fenêtre sur le monde arabe" et ce, en partenariat avec les ambassades d'Algérie, d'Arabie Saoudite, d'Egypte, des Emirats arabes unis, de Jordanie, d'Irak, du Koweït, du Liban, de Libye, de Palestine, du Qatar, du Soudan et de Tunisie.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.