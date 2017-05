Cote d'Ivoire: Wilfried Zaha - L'aventure se poursuit à Crystal Palace

Wilfried Zaha, annoncé à Tottenham, ne bougera pas. L'ailier a prolongé de cinq ans son contrat le liant à Crystal Palace, a annoncé jeudi le club qui vient de terminer la saison à la 14e place du championnat anglais.

Transféré de Palace à Manchester United en 2013, l'Ivoirien de 24 ans est revenu chez les Eagles 2 ans plus tard. « Palace est dans mon coeur et ce n'est pas fini.

J'ai discuté avec le président et j'ai pensé que j'avais encore beaucoup à donner. les supporters ont été très merveilleux et je pense que je peux faire plus en championnat la saison prochaine« , a commenté Zaha sur le site du club.

En 258 matches avec l'équipe londonienne, l'ancien Red Devil a marqué 34 buts.

I can now reveal I have put pen to paper to extend my time at @CPFC for 5 more years.

Thanks for all your support.

💪🏾⚡️🔴🔵#GodIsGreat #COYP pic.twitter.com/rQW0sHQ71P

-- Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) 26 mai 2017