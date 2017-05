Angola: G-7/climat - Le président français Emmanuel Macron en première ligne au sommet du G7

Taormina (Italie) — Vingt jours après son élection, le président français Emmanuel Macron rejoint le club du G7, en première ligne face à l'Américain Donald Trump lors d'un sommet compliqué qui lui donne l'occasion de se forger une stature internationale, selon l'AFP.

Après le sommet de l'Otan à Bruxelles, le président français a atterri jeudi minuit avec son épouse Brigitte en Sicile, au sud de l'Italie, où, en plus des réunions des Sept il devait rencontrer vendredi en tête-à-tête cinq dirigeants : Theresa May (Grande-Bretagne), Justin Trudeau (Canada), Mahamadou Issoufou (Niger), Béji Caïd Essebsi (Tunisie) et Shinzo Abe (Japon). Parcourant à pied la rue principale de Taormina, il est apparu très souriant et détendu aux côtés de ses collègues, saluant les rares habitants de cette station balnéaire ayant décidé de rester chez eux en dépit de mesures drastiques de sécurité. Mais au-delà des poignées de main, des sourires et des accolades, ce G7 est aussi un défi pour le nouveau président, qui a dû prendre le train en marche, les préparatifs ayant débuté en janvier. Son "sherpa" chargé de cette préparation, Philippe Etienne, un diplomate de carrière chevronné, a pris le relais de celui de François Hollande, Jacques Audibert. Cette arrivée tardive est d'autant plus délicate que ce G7 s'annonce plus compliqué que les précédents. "Généralement le communiqué final est prêt à l'avance. Mais pas cette fois, à cause de l'incertitude de la position américaine sur le climat et le commerce international. Les sherpas continueront à négocier sur place jusqu'à samedi", a expliqué la délégation française. Paris, avec d'autres pays européens, cherche à éviter un texte final mentionnant à peine le climat et les Accords de Paris, ce qui serait considéré comme un recul.