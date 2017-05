Maroc: L'IRT et le CAK bouclent l'exercice sur une bonne note

2199 affaires d'atteinte aux biens et aux personnes ont été traitées par les services… Plus »

Et d'ajouter que la mise en oeuvre de cette convention de partenariat est de nature à développer le football dans les deux pays et dans le continent africain en général.

Paraphée par les présidents des deux Fédérations Fouzia Lekjaa et Amaju Melvin Pinnick, cette convention s'inscrit dans le cadre de la coopération et l'échange d'expertise entre les deux instances footballistiques, notamment au niveau de la formation, de l'arbitrage et de l'organisation de matchs amicaux entre les sélections des deux pays.

A rappeler que le Wydad de Casablanca s'est adjugé le titre de champion du Maroc, à deux journées de la fin, devant, respectivement, le Difaa d'El Jadida, et le Raja de Casablanca. En revanche, la Jeunesse Kasbat Tadla et le KAC Kénitra ont été relégués en D2.

Il y a lieu de rappeler que ces deux matches ont été ajournés à dimanche en raison de l'engagement du WAC et du FUS respectivement en Ligue africaine des clubs champions et en Coupe de la CAF.

Sans réel enjeu, la rencontre qui a opposé, jeudi, l'Ittihad de Tanger (IRT), au Grand stade de la cité du Détroit à l'AS FAR, pour le compte de la 30è et ultime journée de la Botola Maroc Telecom D1 de football, s'est soldée sur une victoire des locaux (2-1).

