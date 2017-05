Angola: Bengo - La secrétaire d'Etat salue la conférence sur l'extension universitaire

Caxito — La secrétaire d'Etat de l'Enseignement Supérieur pour l'innovation, Maria Augusto da Silva Martins, a salué jeudi la 1ère conférence internationale sur l'extension universitaire en Angola qui se termine vendredi, à Caxito, province de Bengo.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, la gouvernante a auguré que soit éclaircie à la fin ce qu'est l'extension universitaire et la recherche scientifique, car la frontière entre les deux morts est très faible.

L'événement rassemble des intellectuels et des agents de la communautaires des huit régions universitaires de l'Angola et du Brésil, Portugal, Cap-Vert et du Mozambique pour mieux comprendre l'extension de l'Université et donner une meilleure orientation à ce sujet dans les établissements d'enseignement supérieur.

La conférence compte sur 51 orateurs répartis en trois sous-thèmes et neuf tables rondes pour échanger leurs expériences autour de ce qui est l'extension de l'Université.

Le programme prévoit l'approche des thèmes comme "la politique nationale sur la place de l'extension universitaire dans les établissements d'enseignement supérieur (IES) du XXIe siècle", "L'extension universitaire en carrière du professeur de l'enseignement supérieur, facteur de développement personnel et professionnel" et "Politiques et stratégies de vulgarisation dans les IES".

L'événement, de deux jours compte sur une table ronde sur les "rapports de cas d'expériences réussies dans l'extension universitaire angolaise dans les IES" et " Impact d'action de l'extension universitaire dans la vision des acteurs sociaux".