Maroc: Les mères célibataires ont désormais leur radio

Une première. Les mères célibataires ont leur radio. Un moyen qui leur permet désormais d'exprimer leurs souffrances et leurs revendications. Le mouvement féminin marocain réalise ainsi un saut qualitatif, en obtenant gain de cause pour une catégorie des plus fragiles dans la société.

Récemment, l'occasion a été propice pour le lancement d'une radio communautaire «Mère en ligne». Une voix qui conforte le paysage médiatique social et alternatif.

Et bientôt, elle sera certainement membre du réseau des radios communautaires marocaines (ARAM). L'Association 100% Mamans a été soutenue dans ce projet par l'organisation italienne Soleterre.

La cérémonie de lancement du projet a été une occasion pour les partenaires, associations de défense des droits de la femme et journalistes, d'exprimer leur satisfecit de ce nouveau-né et de sa valeur symbolique.

«Voilà donc un projet qui nous rappelle le combat acharné mené pendant plus de trois décennies, par le mouvement féminin, lorsque la simple évocation du sujet des mères célibataires était un tabou», a affirmé Moha Leghtas, coordinateur de l'Association marocaine des radios associatives.

L'événement a été également propice pour présenter au public cette radio, considérée comme un outil de plaidoyer, permettant aux mères célibataires de s'approprier la parole dans l'espace public, sensibiliser les acteurs locaux sur leur exclusion et de donner à leurs revendications plus de visibilité.

Ce qui est également révélateur, c'est que ce sont des mères célibataires qui présenteront elles-mêmes les émissions radio et la grille de programmation.

Une prise en charge totale de leur projet-radio, dans le cadre de leur association, créée à Tanger en 2006, et œuvrant pour la promotion et la défense des droits des mères célibataires et leurs enfants.

Le projet est financé par l'Union européenne en partenariat avec le ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Egalité et du Développement social via l'Agence de développement social, dans le cadre du programme de soutien de l'UE au plan gouvernemental de l'égalité entre les genres.

Rappelons que l'organisation italienne Soleterre est une ONG, fondée à Milan, en 2002, et active au Maroc depuis 2003. Elle œuvre dans les domaines de la santé, des droits de l'Homme, de l'entreprise sociale et migration et du codéveloppement.