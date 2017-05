Maroc: Bouchra Baibanou s'offre le Toit du monde

Dimanche 21 mai, Bouchra Baibanou, en escaladant le mont de l'Everest et en atteignant son sommet, est devenue à l'âge de 47 ans la première alpiniste au Maroc et en Afrique du Nord et la seconde femme dans le monde arabe à avoir réussi cet exploit après la Saoudienne Raha Mouharraq.

Bouchra Baibanou, avant d'être une alpiniste dont le Maroc est fier, est ingénieur d'Etat en informatique et télécommunication de l'Ecole INPT Rabat, diplômée en gestion de HEC Montréal, au Canada.

Elle est aussi fonctionnaire au ministère de l'Equipement et des Transports à Rabat, sans oublier qu'elle est mère passionnée qui croit en ses ambitions et y va jusqu'au bout.

Son histoire avec l'alpinisme remonte à sa jeunesse quand elle allait au camping, et c'est ainsi qu'elle a décidé de parcourir les quatre vents en quête de monts à grimper en vue de prouver au monde entier que la femme est aussi capable de relever ce genre de défis.

En se remémorant ses souvenirs, elle déclare : « Tout a commencé quand je suis allée en colonie de vacances à Ain Kharzouza. A cette époque-là, je me suis initiée à l'amour de la nature et de la marche.

Puis, j'ai entendu parler du Toubkal et j'ai décidé de l'escalader. C'était en 1995. J'ai réussi dès la première fois, sans préparation au préalable, ni matériels ».

Son amour pour la randonnée l'a poussé également à créer « Delta Evasion », une association de nature, de sport et d'aventure ayant pour but de développer l'écotourisme au Maroc, partager sa passion et organiser des randonnées tout en favorisant le développement des populations locales en menant plusieurs actions caritatives. Une activité qu'elle compte développer après avoir terminé son challenge. Notant, par ailleurs, qu'elle a animé à maintes reprises la conférence TEDx.

Malgré ses différentes tâches à accomplir, Bouchra profite de chaque occasion pour escalader Toubkal, le plus haut sommet de l'Afrique du Nord à titre d'exercice, signalant qu'elle l'a grimpé plus d'une dizaine de fois.

Malgré son expérience, l'Everest constitue toujours un risque, un défi, difficile à relever. L'Everest (ou Chomolungma qui signifie Sainte mère de l'univers) culmine à 8848,43 mètres et son ascension est le rêve de tout alpiniste.

C'est l'endroit le plus haut de notre planète et son sommet est si célèbre que les enfants du monde entier le connaissent. C'est aussi et sans aucun doute la montagne la plus périlleuse sur Terre et la grimper peut s'avérer parfois fatal.

Cette aventure a, en effet, coûté la vie à plus de 200 personnes. En fait, la difficulté de l'Everest réside en sa forme semblable à une pyramide en raison de ses glaciers.

Or tout cela n'a pas empêché Bouchra de relever le défi. En effet, elle a réalisé son rêve et atteint son objectif : devenir la première femme marocaine à gravir les sept sommets les plus hauts du monde.

Suite à cette grande performance, elle a déclaré :"Je dédie mon exploit à SM le Roi Mohammed VI, à mes partenaires et à mes fans sans oublier ma famille".