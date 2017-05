Maroc: Bilan annuel satisfaisant des services sécuritaires à Essaouira

Le service de circulation a, quant à lui, réalisé 979 amendes d'une valeur globale dépassant 1.976.950 dirhams, et retiré 834 permis de conduire et 145 cartes grises.

La police judiciaire a, pour sa part, démantelé 25 bandes criminelles et saisi d'importantes quantités de drogue en tout genre. Quant à la brigade touristique, elle a assuré la sécurité de 45 VIP, 4300 voyages touristiques collectifs, 50 voyages privés, et 145 voyages organisés par des établissements scolaires.

Les différents services provinciaux de la sûreté ont pu identifier 12344 personnes, arrêter 335 recherchés, traiter 8656 dossiers et donner suite à 650 appels de détresse via la ligne 19.

1437 mis en cause ont, à cet effet, été déférés à la justice par les services sécuritaires dont les moyens logistiques ont été renforcés suite à l'ouverture du siège du quatrième arrondissement à Essaouira El Jadida, proche du nouveau siège de la direction provinciale, et l'avancée des travaux de construction de l'écurie de la brigade des cavaliers.

