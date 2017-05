Angola: Les assurances contribuent à diversifier l'économie

Elle a salué le rôle joué par l'activité des compagnies d'assurance et des fonds de retraite dans le pays, afin d'améliorer la confiance des agents économiques et les ménages.

Aguinaldo Jaime affirmé que le dialogue et la consultation devraient être permanents et l'Arseg continuera à parler avec des représentants de l'industrie de l'assurance pour trouver ensemble les meilleures solutions visant à résoudre les problèmes du secteur de l'assurance.

Le responsable a souligné que ce moment économique difficile que connaît le pays, imposait aux régulateurs, opérateurs du système financier de sérieux des problèmes qui ont besoin d'outils de suivi qui permettent de contrôler les marges de solvabilité et la conduite des marché des compagnies d'assurance, assurant une concurrence loyale et équilibrée.

Il a évoqué l'importance de l'insertion des mécanismes crédibles de gouvernance des compagnies d'assurance qui font partie des organes de gestion efficaces, avec la séparation des fonctions de concessions, gestion, supervision et contrôle interne et externe.

Dans le deuxième forum du marché de l'assurance avec la devise « Réglementation et surveillance du marché de l'assurance en Angola », Aguinaldo Jaime a dit qu'il était essentiel l'adoption de politiques prudentes de gestion des risques couvrant, entre autres, les risques de marché de liquidité et opérationnels.

