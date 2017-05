Sénégal: Vers la construction de nouvelles routes à Tambacounda

La première phase des travaux, d'une durée de deux ans, devrait permettre à la mairie et à ses partenaires financiers de faire construire "une voirie éclairée" de six kilomètres, selon Mme Sow.

Selon cet agent de l'Ageroute, la première phase des travaux concerne les tronçons entre la route nationale numéro 1, le siège local de la Bank of Africa, la mosquée du Plateau, l'école élémentaire du Plateau 2, le marché "Marinière", l'hôtel Asta-Kébé, le centre Don-Bosco, la gare routière "Dakar", le quartier Saré Guiléle, le lycée Mame-Cheikh-Mbaye, la prison de Tambacounda et la mosquée des HLM.

La commune sera ainsi dotée d'une "voirie éclairée et assainie", grâce à des contributions financières de l'Etat du Sénégal, de la Banque africaine de développement et de la Banque islamique de développement, selon un document de presse reçu auprès de ces partenaires.

