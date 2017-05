Sénégal: Les producteurs de maïs sollicitent un appui en intrants et en matériel agricoles

"Je crois qu'une interprofession du maïs devrait discuter de tout cela et voir accompagner les acteurs du maillon de la production à booster leurs productions et arriver à terme, à une autosuffisance alimentaire dans le domaine du maïs [...]", a soutenu Moustapha Lô Diatta.

Il a précisé que la demande du Sénégal en maïs est estimée entre 100 mille et 120 mille tonnes par an, dont les 90% sont importés pour une enveloppe de 15 milliards de francs CFA.

Pour le secrétaire d'Etat à l'accompagnement et à la mutualisation des organisations paysannes, Moustapha Lô Diatta, "tant que les acteurs sont prêts à aller de l'avant, le gouvernement du Sénégal est là, à leurs côtés, pour pousser à rendre la filière beaucoup plus performante et atteindre les objectifs [...] fixés par le Plan Sénégal émergent (PSE)", a-t-il dit.

Et nous comptons sur l'appui du ministère [de l'Agriculture], afin que nous réussissions ce challenge. Nous voulons un accompagnement serein et porteur d'initiatives ", a lancé Papa Banda Dièye, président du Collège des producteurs de maïs.

