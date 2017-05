Sénégal: Un système d'informations géographiques en gestation

Après son atelier sur les "enjeux de l'ONDDL", le directeur de l'ADL a équipé les points focaux de ses agences régionales à Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, en les dotant de 16 ordinateurs fixes et de sept motocyclettes, afin de faciliter les opérations de saisie des données et de diffusion des données géographiques.

"Nous sommes dans un contexte de décentralisation économique. Il faut donc que les investissements soient pertinents. La [diffusion] des données permettra une plus grande visibilité et une bonne prise des décisions", a expliqué Malal Camara.

"Il y a des dysfonctionnements dans les investissements. L'Etat investit beaucoup, mais il n'y a pas d'équilibre entre les espaces territoriaux. Nous allons mettre à la disposition [de l'Etat] des informations géo-référencées, des images et des textes", a assuré M. Camara en intervenant à "un atelier de validation de la stratégie et du dispositif de collecte des données de l'ONDDL".

Ziguinchor — L'Observatoire national de la décentralisation et du développement local (ONDDL) va se doter d'un système d'informations géographiques pour corriger les dysfonctionnements dans les investissements de l'Etat et promouvoir un "développement équilibré" des collectivités territoriales, a-t-on appris vendredi du directeur général de l'Agence de développement local (ADL), Malal Camara.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.