Ile Maurice: Fête des mères - Mamans avant tout

Plus de quaratne ans que Josian Tobie travaille à la librairie Bourbon. Il se désole que de plus en plus,… Plus »

Cette carte, Sheila ne pourra pas la voir. Elle est aveugle depuis petite. Mais elle a une certitude: c'est avec le plus de soin et d'amour possibles que ses fils la réaliseront.

«Chaque année, les présents qu'ils m'offrent sont de plus en plus beaux. Du coup, je ne peux jamais dire quel a été le plus beau cadeau qu'ils m'ont offert.»

«Depuis 10 ans, je pratique ce sport.» Elle se maintient en forme pour rester au contact non seulement des handisportifs mais aussi des enfants et bientôt de ses petits-enfants qui vont arriver.

De quoi la rendre très fière. «Malgré toutes ces années, elle m'est très reconnaissante. Et son amour est le plus beau cadeau qu'elle puisse m'offrir.»

À 25 ans, Sabrina découvre le grand amour et quitte le toit familial pour voler de ses propres ailes. «Elle s'est mariée mais le lien qui nous unit est resté le même. Elle reste ma fille et moi sa mère.»

Jacqueline dit, au passage, avoir eu le soutien de Caritas et aussi des gens qui habitaient sur la propriété sucrière pour laquelle travaillait sa mère. «Je me souviens encore de Madame Galet. Elle était l'une des patronnes de la propriété. Elle m'a offert un berceau pour la petite.»

Et lorsque son cœur a fondu devant le joli minois de Sabrina, elle n'a pas hésité une seconde à la recueillir. «Sa mère rencontrerait des obstacles pour faire tourner la maison.» Depuis, «elle est devenue mon plus grand trésor».

