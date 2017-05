Des centres de santé et des écoles ont été réalisées à Katougouma et Amaraya pour améliorer les conditions de vie de communautés riveraines des zones minières qu'elle exploite.

Par ailleurs, il a invité les citoyens de Dabaya à bien entretenir le tout joyau bijou. M. Doumbouya, a appelé les Dabayakas à promouvoir la paix et l'entente pour faciliter les travaux d'extraction et du transport de la bauxite gages selon lui d'un développement pour leur localité.

Des incantations, des chants islamiques et des invocations ont ponctué la célébration. La cérémonie d'inauguration a connu la présence de grandes personnalités issues des autorités locales et des membres de la direction de la SMB.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.