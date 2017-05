Burkina Faso: Municipales partielles du 28 mai - Le dispositif sécuritaire est en place

La CRS de Ouagadougou outre le renfort à ses unités sœurs de Fada et de Tenkodogo, assurera des patrouilles de dissuasion dans la ville de Ouagadougou en général et dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou.

Notons qu'à Saponé, il y a 15 080 électeurs inscrits et ces derniers devront à nouveau choisir leurs 80 conseillers municipaux parmi les candidats du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), de l'Union pour le progrès et le changement (UPC) et du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP).

Une équipe de journaliste a constaté de visu le déploiement de ce dispositif sécuritaire dans la commune rurale de Saponé et dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. La sécurité du scrutin est assurée par une combinaison de toutes les forces de défenses et de sécurités.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.