Kenya: Début de la campagne pour les élections générales du 8 août prochain

Sur 19 millions de votants enregistrés, le Jubilee promet d'en rassembler 12 millions et la NASA 10 millions, tous deux affirmant pouvoir remporter la présidentielle dès le premier tour. Pour cela, chacun doit assurer ses bastions et tenter de gagner des voix dans ceux de l'autre.

Les deux principales formations, le Jubilee de l'actuel président Uhuru Kenyatta, qui briguera donc un nouveau mandat, et la National Super Alliance (NASA) menée par Raila Odinga, ont déjà commencé à rassembler leurs électeurs et à courtiser les indécis.

La campagne officielle pour les élections générales kényanes du 8 août - présidentielle, législatives et assemblées locales - débute officiellement ce dimanche 28 août. A ce jour, la Commission électorale a enregistré huit candidats à la présidence et reçu environ 10 000 candidatures aux postes de parlementaires, gouverneurs et membres des assemblées locales.

