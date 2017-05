Ile Maurice: Media Trust - Quinze journalistes formés par Georges Kazolias

«Investigative journalism has become very important to readers where facts make sense.» Quinze journalistes ont reçu une formation de quatre jours sur le journalisme d'investigation.

C'est Georges Kazolias, media consultant, qui a apporté son expertise aux Mauriciens. Cette session de formation a été organisée par le Media Trust en collaboration avec l'ambassade américaine. La cérémonie d'attestation a eu lieu au quartier général du Media Trust à Port-Louis, vendredi 26 mai.

Lindsay Rivière, président du Media Trust, a rappelé l'importance du journaliste d'investigation dans le monde de la presse actuel. «It is important as we move forward. Everyone in authority must be accountable and it's important to develop new skills. Hope that the new board will develop this area», a-t-il déclaré.

L'ambassade américaine a aussi offert 68 livres au Media Trust.