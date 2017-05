Congo-Kinshasa: Passation des marchés publics - Luzolo Bambi tacle l'appareil judiciaire

Le conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de bonne gouvernance appelle la justice de la République démocratique du Congo à s'occuper des cas de fraude avérée dans la passation des marchés publics.

En RDC, le constat malheureux est que 42% des marchés publics ont été passés de gré à gré entre 2010 et 2015, avec tous les aléas que cela implique.

Le conseiller spécial du chef de l'Etat vient ainsi de tacler le parquet qui reste indifférent face à ces cas de mauvaise gouvernance.

La République démocratique du Congo est en pole position dans la corruption, dans le palmarès mondial depuis plus de dix ans. Des années passent mais rien n'est fait pour renverser la tendance.

Tous les gouvernements promettent de combattre la corruption mais les résultats sont là : la corruption demeure un mode de gestion en RDC. Plus l'Etat congolais s'appauvrit, plus les individus s'enrichissent. Ce, au vu et au su des autorités compétentes.

Pour preuve : le conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de bonne gouvernance vient de révéler que de 2010 à 2015, 42% des marchés publics ont été passés de gré à gré en République démocratique du Congo.

Et quand Radio Okapi demande au conseiller spécial du chef de l'Etat ce qui est fait des auteurs présumés de cette fraude dans la passation des marchés publics de gré à gré, sa réponse est on ne peut plus curieuse : «A ce stade, il s'agit d'abord non seulement de constater et surtout de prévenir. Quant aux situations déjà avérées, c'est à la justice de faire son travail».

En effet, les dépenses liées aux marchés publics «occupent 60% du budget national, souligne Luzolo Bambi.

« Or, lorsqu'on observe l'indice du taux de recours du marché de gré à gré, on constate que de 2010 à 2015, le taux de passation des marchés de gré à gré a atteint 42%. C'est trop!», a estimé, jeudi 25 mai, le conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de bonne gouvernance.

Selon lui, des marchés de gré à gré - un mode «déconseillé» - constituent l'un des indices les plus importants de corruption. «Lorsque ce secteur-là ne marche pas, lorsqu'il y a la fraude, la corruption ou le détournement, le délit d'initié ou conflit d'intérêt sont de mise dans ce secteur», a déclaré Luzolo Bambi lors d'un échange avec l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), les procureurs généraux, les mandataires publics et experts sur cette problématique, rapporte Radio Okapi.

Toutefois, après ce constat, Luzolo Bambi a souligné l'importance de rendre systématique le contrôle dans la passation des marchés publics en RDC.

En attendant, le procureur général de la République est en droit de se saisir d'office de tous les cas de fraude dans la passation des marchés de gré à gré qui se passent dans les entreprises publiques, notamment.

Il n'est pas normal que la loi sur la passation des marchés, loi 10-010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, soit foulée au pied sans que les coupables ne soient sanctionnés. C'est cela justement qui appauvrit la République démocratique du Congo.

C'est notoirement connu que dans les entreprises publiques et même dans les ministères, des marchés passés de gré à gré sont souvent le fait du clientélisme, de la corruption et de la malversation.

Pourtant, les marchés publics devraient être passés par appel d'offres. Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré dans les conditions définies la loi.