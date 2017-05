Tunisie: Sauver sa saison...

De retour de Kampala, Ellili a axé son travail sur la récupération physique et la recherche de la fraîcheur avant de jouer contre le CSHL. Le message d'Ellili à ses joueurs était clair : assumer leurs responsabilités et faire preuve de pugnacité.

Et surtout prendre le match et l'adversaire au sérieux. Relégué en Ligue 2 à la surprise générale et sur fond de tension externe, le CSHLif ne sera pas une proie facile. Il n'aura pas grand-chose à perdre et fera tout pour se consoler et tenter de faire plaisir à un public qui vit encore sous le choc de la relégation.

Outre la récupération, Ellili a tenté dans les quelques jours de préparation de soigner le comportement défensif de ses joueurs. Placement, récupération de la balle et surtout soutien aux défenseurs accusés de passivité en coupe de la CAF.

Gagner à Hammam-Lif et se qualifier en finale passent obligatoirement selon l'entraîneur clubiste par une bonne prestation défensive de toute l'équipe. Des changements? Normalement oui, même si la qualité des solutions de rechange n'est pas meilleure.

Ellili renoncerait probablement à l'association Kchok-Abdi sur le couloir gauche. Un des deux fera banquette, alors qu'en attaque Rusike devra faire son retour, lui qui n'a pas de concurrent au poste d'attaquant de pointe.

Le reste des choix? Plus que les noms, c'est l'état d'esprit qui devra changer. Au milieu notamment où les Ghandri, Khelil, Ayadi, Darragi et Chenihi doivent «se réveiller» et suer sur le terrain pour aider plus leur équipe.

Le rôle des joueurs cadres dans cette demi-finale sera capital. Le gardien Ben Mustapha, par exemple, aime les matches de coupe et s'est fait précieux, notamment face au CAB en quart de finale. Cela dit, c'est un match à prendre au sérieux et à bien gérer.

Le réaction du CSHL reste une question floue. Aux joueurs de Chiheb Ellili de dominer sur le terrain et de retrouver un peu de leur efficacité. Sauver sa saison très décevante, c'est la mission qui commence aujourd'hui au stade d'Hammam-Lif.