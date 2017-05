Tunisie: A cœur vaillant !

Elle a réalisé des exploits en première phase puis elle s'est contentée d'un simple rôle de figurant au cours de la deuxième phase ou play-off. En coupe, elle a tenu bon. Elle est parvenue à un stade très avancé.

Qualifiée aux demi-finales pour la première fois dans l'histoire, elle donnera la réplique, ce dimanche, à l'EST, le champion de Tunisie. Un adversaire d'envergure. Mais, en football, rien n'est joué à l'avance. Les surprises se comptent par dizaines, en Tunisie et ailleurs, dans ce genre de confrontations.

Khatoui connaît bien son adversaire pour l'avoir rencontré deux fois cette saison. De plus, il a bénéficié d'une période de préparation assez suffisante.

Les derniers matches en championnat lui ont servi à tester des joueurs, à mettre en pratique des plans de jeu et à accorder peut-être du repos à quelques éléments de base; au moment où l'EST s'était livrée à un parcours marathonien, à cause du titre. Et juste après, elle s'est déplacée en Ethiopie où elle a livré une rencontre harrassante.

L'équipe sudiste dispose actuellement de la totalité de son effectif. Les échecs qu'elle a subis au cours de cette phase font partie du passé. Ils auraient servi à l'entraîneur de soigner quelques maladresses, au niveau du plan de jeu, des postes attribués aux joueurs...

Les acteurs, quant à eux, piaffent d'impatience pour se mesurer au champion et créer la surprise. Ils ont promis de se donner à fond, parce que s'ils arrivent à éliminer l'EST, ils pourraient aller jusqu'au bout, pensent-ils.

L'ambiance est bonne. Nombreux sont les supporters qui assistent quotidiennement aux entraînements pour donner du poids et beaucoup de soutien à l'équipe. Pas de blessés au sein du groupe. Les joueurs convoqués sont motivés et concentrés.

Au grand complet

La qualification de l'équipe aux demi-finales de la coupe de Tunisie a fait oublier sa prestation quelconque durant toute la phase du play-off. Inutile de revenir en arrière. La page est tournée.

L'USBG ne va pas se présenter en victime expiatoire parce que son adversaire est le champion cette saison.

Les joueurs et le staff technique sont conscients de la situation. Ils ont promis de faire de leur mieux pour créer la surprise. Ils ont devant eux 90 ou 120 minutes pour concrétiser leur projet.

Khatoui dispose d'un effectif assez riche qui a bien bossé pour être à jour. Il n'a qu'à trier les éléments les plus en forme du moment, à l'instar de Charfi, appelé par Maâloul en Equipe Nationale, Coulibaly, Abbès, Boufalgha, Zahou et Mida pour aligner l'ensemble le plus homogène.

D'autres comme Hmizi, Darragi, Samti, Hassine, Jacob, Jaziri, Khéfifi, Abdeslem, Harbaoui et Lafi pourraient également faire l'affaire.