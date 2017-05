Cameroun: Ramadan - Le message du Président du Mouvement Camerounais Pour la Social-Démocratie à la communauté musulmane

document

Chers croyants musulmans, vous êtes des milliers ici dans notre pays et dans toutes les dix régions de notre pays à entamer aujourd'hui 27 mai 2017 le mois du Ramadan. C'est un mois consacré au recueillement, à la prière, au partage et à la générosité. Un mois marqué également par le jeûne, dès le lever du jour et ce, jusqu'à la tombée de la nuit.

Notre pays vit depuis environ cinq ans des difficultés dans sa partie septentrionale dues aux attaques répétées de la secte Boko Al Haram, difficultés qui auraient pu entraîner une suspicion entre les religions et mettre à mal leur coexistence pacifique dans notre pays. La mondialisation des échanges, les migrations à l'échelle planétaire sont autant de facteurs qui bousculent les équilibres d'antan et conduisent à de forts questionnements identitaires. C'est aussi le cas dans le monde musulman, où l'on a assisté depuis la fin de l'ère coloniale à une sécularisation lente mais progressive de la société. Cette sécularisation suscite parfois de l'inquiétude dans la population, qui craint de voir ses traditions négligées, au profit d'un monde consumériste, d'un monde sans valeurs, sans fidélité. Au sens fort du terme : d'un monde sans foi ni loi.

C'est probablement cette inquiétude qui a conduit, en symétrie, de trop nombreuses personnes à choisir le chemin des armes, du fondamentalisme, de la confrontation. Voyant leur monde changer, ils recourent à la violence pour retarder l'échéance. Ils fomentent la haine pour éviter le métissage, la mixité, le partage.

Au Cameroun aussi, l'angoisse identitaire peut conduire à des manifestations de repli. Le monde change, et il change vite. Beaucoup ont du mal à faire le deuil de l'homogénéité sociale du passé. Nous devons nous rendre compte, de la nécessité de l'accueil de l'autre, de la nécessité de la cohabitation des trois religions majoritaires dans notre pays.

Dans ce contexte, vous, peuple de croyants musulmans, vous êtes les premiers défenseurs de nos valeurs, vous les cultiver au quotidien, vous les définissez et vous les séculariser en même temps que la religion ; la vôtre. Vous êtes les garants de notre liberté de conscience et de notre mixité.

Je suis pour ma part convaincu que ces belles valeurs constituent le cadre au sein duquel toutes les religions peuvent s'épanouir. Je suis convaincu que l'islam, pas plus qu'aucune autre religion, ne serait fondamentalement incompatible avec le vivre ensemble qui va au-delà du fait religieux. Au contraire : c'est en acceptant le cadre triconfessionnel, républicain et authentiquement camerounais que chaque religion pourra le mieux apporter à ses fidèles les réponses qu'aucune loi, qu'aucun règlement n'apportera jamais. L'avenir de l'islam, comme l'avenir de toute religion, c'est la république et c'est l'Etat-Nation.

Après les catholiques, les religions traditionnelles, vous êtes la plus importante communauté de croyants de notre pays. Liés certes à la terre sainte de l'Islam, vous avez su développer ici au Cameroun un Islam dont nous sommes fiers. A l'occasion de ce 1er jour de Ramadan 2017, le catholique que je suis, vous adresse mes vœux de bon jeûne et de prière. Les valeurs de la république sont universelles : la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'expression, la mixité de la société, la protection des individus contre l'arbitraire et contre la violence, le respect des convictions d'autrui. Ces valeurs républicaines vous et nous protègent contre le fondamentalisme, religieux ou politique. Ces valeurs républicaines sont le toit sous lequel chacun, qu'il soit chrétien, adepte des religions traditionnelles, musulman, agnostique voire athée, peut laisser s'épanouir sa vie spirituelle dans le respect de soi et d'autrui. La République du Cameroun, une et indivisible en n'étant le lieu exclusif d'aucune religion, est le refuge de toutes. Bon Ramadan.

Yaoundé le 27 mai 2017

Prof. Vincent-Sosthène FOUDA

Président du Mouvement Camerounais Pour la Social-Démocratie [M.C.P.S.D]