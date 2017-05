Madagascar: FIVMPAMA - Partenariat avec le réseau des entrepreneurs du Liban du monde

Le groupement du patronat malgache (FIVMPAMA) étend son réseau. Il s'associe désormais avec le plus vaste réseau des dirigeants et chefs d'entreprises du Liban, du monde, le RDCL World.

Dans le cadre de la 17e Assemblée Générale de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) qui s'est tenue tout récemment au Marrackech, au Maroc,Erick RAJAONARY, Président National du Groupement du Patronat Malgache (FIVMPAMA) et le Dr. Fouad Zmokhol, Président du Rassemblement de Dirigeants et Chefs d'Entreprises du Liban du monde (RDCL World), ont signé une convention de partenariat.

Cela porte notamment sur le renforcement des relations économiques entre les deux groupements. Notons que des présidents des Universités et des Ecoles privées ont assisté à cette AG de l'AUF. (Cf : photo).

Gagnant-gagnant. L'objectif de ce partenariat consiste à développer des relations entre les entrepreneurs libanais et malgaches ainsi qu'à intensifier les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

Le renforcement de la coopération bilatérale notamment dans le cadre de la prospection des marchés, est également au cœur de cette convention de partenariat sans oublier le partage de connaissances et de savoir-faire.

La promotion des activités qui favorisent le développement des liens économiques entre les deux pays, n'est pas en reste. « Concrètement, cette nouvelle alliance va permettre de promouvoir de nombreuses formes de coopération entre les membres des deux groupements.

Les actions qui seront entreprises visent à encourager les coopérations dans le domaine de la production et du commerce ainsi qu'à explorer et promouvoir les possibilités de co-investissement dans les deux pays », a expliqué Erick Rajaonary.

En outre, « ce pont entre le FIVMPAMA et le RDCL World facilitera les échanges d'informations sur le développement économique et le commerce bilatéral, les plans et projets économiques, les prévisions commerciales et les stratégies ainsi que la mise en place de coopérations économiques », a-t-il poursuivi.

Ce partenariat vise également à promouvoir l'organisation des événements économiques comme des foires, des expositions, des missions d'entreprise tout en facilitant les échanges en matière de ressources humaines, notamment des experts, techniciens et investisseurs. « L'objectif est de nouer un partenariat gagnant-gagnant et productif », a-t-il enchaîné.

Mêmes préoccupations. Parlant du RDCL World, c'est une force incontournable de l'économie libanaise.

Cette association des chefs et dirigeants d'entreprises libanais dans le monde a pour objectif de créer un lobby libanais économique mondial puissant, qui pourrait constituer un nouvel atout et une ultime force internationale pour le pays.

Parmi ses priorités figurent la création de synergies avec les plus grandes associations économiques, sociales et syndicales au niveau international et maintenir des ouvertures et des missions économiques dans tous les continents.

« Cette convention de partenariat signée avec le FIVMPAMA entre pleinement dans ce cadre. Tout comme le Groupement du patronat malgache, le RDCL World partage les mêmes préoccupations notamment la conquête de nouveaux marchés dans un esprit de coopération et dans le cadre d'un partenariat productif et gagnant-gagnant.

Les mêmes principes sont aussi partagés surtout en ce qui concerne la promotion de l'esprit d'équipe et la mutualisation des ressources », a fait savoir le président national du FIVMPAMA. Notons que le Liban représente aujourd'hui une économie de 50 milliards de dollars.

Les facteurs-clés de cette économie sont la créativité, les idées, la vitesse d'adaptation, la présence partout dans le monde, la mobilité, le trilinguisme, les capacités à saisir des opportunités à travers les crises et la gestion de risque.

Ce pays est aussi considéré comme un « laboratoire » économique, commercial, industriel, de service où l'on crée des idées, des concepts, des produits, des marques et des méthodes de gestion.