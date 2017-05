Des gens comme lui, il y en a tout au plus trois au centre ville. Mais ils savent naturellement s'organiser et chacun respecte son territoire.

La personne pratique la réflexothérapie, ce type de massage pourtant d'origine chinoise, et qui se base sur la paume des pieds. Les commerçants de rue, les agents de sécurité et les autres gens qui ont leur gagne-pain à Analakely se fient à sa prestation.

Il n'a besoin de publicité ni de support de communication pour lancer son business. Il est pourtant connu dans tout Analakely et ses clients ne manquent pas, le bouche-à-oreille aidant. Levelo explique qu'il a un don pour le massage. « Je viens d'Ambatondrazaka et est issu d'une famille de masseurs.

Il aura suffi d'un petit espace en pleine rue, à l'abri des regards si le client veut garder son intimité, et le tour est joué.

Décidément, on aura tout vu dans le centre ville. Un métier est en train de prendre son élan sous les arcades d'Analakely. Massage de rue. Un métier il faut dire, hors du commun et impressionne d'ailleurs les usagers de la place.

