Madagascar: Ambonin'Ampamarinana - Le panneau « Antananarivo » démonté par la CUA

On se demande également quand est-ce que l'équipe du « Tiako i Madagasikara » va quitter l'Hôtel de Ville d'Analakely qui a été construit par le « TGV » et inauguré en 2010 par Andry Rajoelina.

Cependant, plus d'un, pour ne citer que les habitants des bas quartiers, accuse Marc Ravalomanana et son épouse Lalao Ravalomanana d'être incapables de construire de nouvelles infrastructures pour Tana.

En effet, depuis son accession à la tête de la Commune Urbaine d'Antananarivo, Lalao Ravalomanana est notamment pointée du doigt par rapport aux problèmes d'enlèvement des ordures et de l'assainissement de la Ville des Mille, mais aussi par rapport à la gestion des marchés communaux et la situation des marchands ambulants.

Cela fait déjà quelques mois que les Tananariviens et les touristes présents dans la Ville des Mille ne peuvent plus admirer la présence de cette enseigne que bon nombre d'observateurs comparent au panneau « Hollywood » édifié sur le « Mont Lee », dans la ville californienne de Los Angeles.

Un an et demi avant l'échéance électorale de 2018, l'équipe du « Tiako i Madagasikara » décide de démanteler toutes les infrastructures considérées comme le symbole de la Révolution orange d'Andry Rajoelina.

