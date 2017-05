Madagascar: Tennis\Open Premium BMOI - Place aux jeux !

Le DG d'Air France, Fréderic Burban sera associé à Marc Trunzler, DG de l'Imprimerie de Madagascar, Jérôme Valentin (Telma) et Frédéric Wybo (Ultramaille) formeront une équipe. Chez les filles, Fitia Randriamifidimanana et Murielle Rampanarivo seront présentes sur les courts.

Petit déjeuner offert par Colbert durant les deux jours du tournoi, rafraîchissement assuré par Eau Vive et déjeuner offert par Country Club. Le vainqueur du duo père-fils en 2016, Thomas et Tiana Rasamimanana seront de la partie.

