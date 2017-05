Congo-Brazzaville: Super coupe de Basket-ball - BBS sacré champion de Pointe-Noire

Le vainqueur de la Coupe de la ville édition 2016, le basket-ball sport (BBS) a remporté la Super coupe de la discipline organisée la semaine dernière par la Ligue départementale de basketball de Pointe-Noire, en s'imposant face à Péninsule, champion départemental en titre, 83 à 51.

Ce derby s'est joué en présence des autorités départementales de sports, du 4e vice-président de la Fédération congolaise de la discipline, Christian Mboungou ainsi que des partenaires de la Ligue.

Le club BBS a remporté la super coupe de basketball de la ligue de Pointe-Noire grâce à sa large victoire face à Péninsule, champion départemental en titre, 83 à 51. Le super champion de Pointe-Noire a dominé les deux premiers quarts d'heure, 13-9 et 27-9 avant de perdre la troisième manche du match, 14-18. Après ces 10 minutes de relâchement, BBS s'est ressaisi et a relevé le défi au dernier quart d'heure en pliant définitivement le match, 29 à15 pour un score final de 83 à 51.

A l'issue de cette rencontre, le président de la Ligue de basketball de Pointe-Noire, Roger Pembellot s'est dit satisfait d'avoir gagné le pari d'organiser la super coupe dont le but est de récompenser et d'encourager les meilleures équipes, les joueurs et les dirigeants de la précédente saison. Il les a invités à redoubler d'effort en vue du développement de leur discipline. Pour ce faire, l'équipe de BBS, super champion de l'année 2016 et son dauphin ont respectivement reçu le trophée du champion et du vice-champion. Des diplômes d'encouragement ont été remis aux meilleurs dirigeants et entraineurs de l'année 2016 ainsi que d'autres prix et enveloppes aux meilleurs marqueurs par catégories ayant pris part aux compétitions l'année dernière.

Après la réception des récompenses, les deux capitaines ont réagi. « Nous tirons les leçons de ce match et on se remet au travail pour que prochainement nous fassions mieux. Mais, malgré la défaite, je suis satisfait parce que mon équipe fait partie des deux meilleures de la ville océane », a indiqué, Asia Boudzounou, capitaine de Péninsule. Il a, également, reconnu les efforts de son coéquipier, Jeffrey Nabaraka de BBS qui a remporté le trophée du meilleur marqueur. « J'encourage le capitaine de BBS qui a reçu le prix du meilleur marqueur, je lui accorde tout mon respect et je pense que la prochaine fois c'est moi qui l'obtiendra », a-t-il assuré.

De son côté, Jeffrey Nabaraka doublement satisfait a souligné: « notre premier objectif est atteint, la deuxième ambition cette année c'est d'aller au championnat national, et si possible aller en coupe d'Afrique, nous avons encore tout le temps de travailler pour préparer le championnat afin d'améliorer nos performances », a-t-il dit.

Notons que le représentant de la société de laiterie Cowbell, M. Kombo, l'un des partenaires de la Ligue de basketball de Pointe-Noire, a souligné que sa société souhaite rendre plus populaire cette discipline dans la ville. « Il serait encore profitable si nous pouvons continuer dans cette lancée, parce que nous avons compris que le sport est en train d'évoluer mais, le secteur du basketball, reste encore au second plan par rapport aux autres disciplines. C'est pour nous un apport pour faire découvrir à ceux qui prennent le lait et qui n'apportent pas trop de considération au basket que cette discipline est comme les autres et elle doit être promue. Cela nous arrange de revenir chaque fois sponsoriser ce genre d'activités vu que nous avons des contacts permanents avec la plupart des joueurs de basket à l'image de Serge Ibaka qui sera à Brazzaville le 14 juin dans le cadre de la promotion de la discipline ».