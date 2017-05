Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - L'Udr-Mwinda récuse la politique de la « chaise vide »

La Fédération de l'opposition congolaise qui regroupe trois grands mouvements, l'IDC, le FROCAD et la… Plus »

Par ailleurs, ils ont noté qu'à travers la présente mise au point, qui tient lieu de démenti solennel, l'Udr-Mwinda rappelle que c'est à cause des déclarations, des pratiques et des positions non concertées que certains de ses dirigeants ont voulu conduire le parti à sa dissolution, du fait, rappelons-le, du projet de fusion soutenu par ces derniers pour la création d'un parti unifié du Pool.

Dans une mise au point publiée le 25 mai à Brazzaville et signée du secrétaire général, Paul Dihoulou, les membres de l'Union pour la démocratie et la République (Udr-Mwinda) ont récusé la proposition annoncée, dans Les Dépêches de Brazzaville du 24 mai, par le président de cette formation politique, Guy Romain Kinfoussia qui subordonnait la participation aux prochains scrutins à trois préalables.

