Sénégal: Elections législatives 2017 - Mbao vote Dr Alioune Diop

Pour Youssou Seck, un des responsables du mouvement rappelle que la mobilisation de ce mercredi est l'aboutissement d'un travail entamé depuis 2015 et qui permis à l'Apr de remporter le référendum dans une zone de Mbao où elle avait toujours perdu les élections. «Cette grande mobilisation des femmes et des jeunes est le fruit de ce travail.

Toutefois, il estime que pour ces investitures, le choix doit être porté sur des profils capables de défendre le bilan et les orientations économiques et sociales du gouvernement.

Le responsable apériste de Mbao précise que quelle que soit l'issue de ces investitures, il se soumettra et suivra la ligne tracée par le parti. Car, pour lui, «on ne peut pas être loyal et ne pas accepter les décisions du président de la République».

«C'est une remobilisation derrière le président de la République pour lui faire part de toute notre reconnaissance, lui témoigner une fois de plus notre loyauté et lui renouveler notre engagement sans faille».

Ils étaient plus 700 femmes et nombreux jeunes à se retrouver à Mbao village pour une journée de mobilisation en perspective des législatives de juillet prochain. Cette activité, à l'initiative du Dr Alioune Diop responsable de l'APR et coordonnateur du mouvement «Mankoo Falaat Macky», a été l'occasion pour les populations des zones de Keur Mbaye Fall et Petit Mbao d'exposer leurs doléances devant le responsable apériste.

