Sénégal: Décès du journaliste franco-sénégalais Jean-Karim Fall

Le journaliste franco-sénégalais de France 24, Jean-Karim Fall, grand spécialiste de l'Afrique, est brutalement décédé vendredi à l'âge de 59 ans, alors qu'il couvrait le sommet du G7 en Sicile, a-t-on appris auprès du groupe France Médias Monde.

"France Médias Monde (qui réunit France 24, RFI et la radio en langue arabe MCD, ndlr) a appris avec un immense chagrin la disparition brutale, le vendredi 26 mai, de Jean-Karim Fall à l'âge de 59 ans. Il était en mission à Taormina, en Sicile, où il couvrait le sommet du G7 pour France 24", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Rédacteur en chef et chroniqueur à France 24 depuis 2012, Jean-Karim Fall était un visage bien connu des téléspectateurs de la chaîne d'information mondiale.

Il était aussi une voix familière des auditeurs de RFI où il a effectué la majeure partie de sa carrière entre 1984 et 2012. Il a notamment été correspondant à Abidjan (Côte d'Ivoire) et à Libreville (Gabon), chef de service Afrique et l'un des rédacteurs en chef de la radio.

Né en mars 1958 d'un père sénégalais et d'une mère française, "JKF", comme l'appelaient ses collègues, était diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille (nord).

Les antennes de RFI et France 24 rendront hommage à "ce grand professionnel, spécialiste de l'actualité internationale et tout particulièrement de l'Afrique, qu'il affectionnait tant et qu'il couvrait depuis de nombreuses années, au point de faire de lui l'un des meilleurs spécialistes du continent", a précisé FMM.

"Nous sommes beaucoup à l'AFP à avoir côtoyé et apprécié Jean-Karim pour son immense connaissance de l'Afrique, son caractère entier, sa bienveillance auprès des jeunes journalistes.

Il comptait beaucoup d'amis à l'AFP. Nous adressons nos condoléances les plus sincères à France Médias Monde ainsi qu'à son épouse et ses enfants", a réagi la directrice de l'information de l'AFP, Michèle Léridon, après l'annonce du décès du grand reporter.