Congo-Brazzaville: Comité national olympique et sportif congolais - Raymond Ibata réélu à la tête de cette institution

La Fédération de l'opposition congolaise qui regroupe trois grands mouvements, l'IDC, le FROCAD et la…

Pour la première compétition, Urbain Akambo a souligné que tout doit être fait de sorte que le Congo puisse rééditer l'exploit des Jeux africains 2015 ou faire plus. Le nouveau bureau du comité national olympique et sportif congolais est donc conscient des multiples défis qui l'attendent.

A la clôture des travaux de ladite assemblée, le directeur de cabinet du ministère des Sports et de l'éducation physique, Urbain Akambo, a rappelé au comité exécutif du Cnosc et à tous les responsables des fédérations représentées que l'olympiade 2017-2020 a deux grandes compétitions majeures qui sont des priorités. Il s'agit des Jeux africains 2019 de Malabo en Guinée Equatoriale et les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Ce sont là les deux femmes du bureau exécutif du Conosc. Par ailleurs, Jean Paul Ngaloua et Hilaire Toualani Ngouari sont respectivement secrétaire général et trésorier général.

