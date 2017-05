Congo-Brazzaville: Bac et BEPC 2017 - Les candidats incarcérés de la Maison d'arrêt de Brazzaville reçoivent le soutien du ministre de la Jeunesse

À quelques jours du démarrage des épreuves écrites du Bac et du BEPC, la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, a rencontré les soixante-cinq élèves et candidats qui passeront ces examens, une façon de les encourager et de les rassurer pour leur dire une fois de plus qu'il y a une vie après ce passage.

La ministre de la Jeunesse était également porteuse d'un message du chef de l'Etat. « Quel que soit ce que vous avez fait, il m'a chargé de vous dire que vous êtes toujours ses enfants », a déclaré la ministre.

À propos des difficultés rencontrées au niveau de l'administration pénitentiaire concernant le centre de l'enseignement de la Maison d'arrêt de Brazzaville et aussi sur la situation de ceux dont les dossiers sont toujours en instance, Destinée Hermella Doukaga a pris un engagement devant l'assistance de faire un plaidoyer en faveur des élèves incarcérés afin que chacun soit fixé selon sa situation.

Le directeur général de l'administration pénitentiaire, Jean Blaise Komo, quant à lui, salué la présence du ministre et s'est félicité de son initiative d'avoir répondu à leur appel à la solidarité en citant un proverbe Malinké qui dit : « Ce n'est pas parce que le village est petit qu'il ne peut pas être éclairé par les rayons du soleil », qui veut dire « Ce n'est pas parce que nous sommes dans un milieu carcéral que le gouvernement de la République peut nous oublier . Pas du tout ».

La directrice du centre de l'enseignement de la Maison d'arrêt de Brazzaville, Gabrielle Basseka kandza, a présenté la structure et a signifié en conséquence les maux qui le minent.

Elle a successivement fait un bref rapport du centre composé de trois salles de classe et de six enseignants, d'un service de l'enseignement à deux cycles, à savoir : le cycle primaire et de l'alphabétisation ainsi que le cycle secondaire.

Il a souligné que cette année le cycle de l'alphabétisation n'a pas fonctionné suite à l'évasion qui avait eu lieu en décembre 2016.

Chaque année le centre présente des candidats aux examens d'Etat notamment au CEPE, au Bac et au BEPC.

« Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés, à savoir : le manque de matériels didactiques, de manuels scolaires, de fournitures de bureau et de financement pour la motivation des bénévoles.

Cette année le centre a présenté 65 candidats au BEPC et au BAC ; au BEPC 22 candidats dont 16 garçons et six filles ; au Bac 43 candidats dont 28 garçons et 15 filles. En conclusion, nous sollicitons votre assistance pour l'année scolaire 2017-2018 », a-t-elle conclu.

Par ailleurs, la représentante des candidats incarcérés a remercié vivement la ministre en déclarant que« le souvenir de cette visite ne sera jamais effacé dans nos mémoires.

Enfin, nous vous promettons de bon résultats au Bac et au Bepc cette année. C'est pour nous un précieux moyen d'inscrire ce centre scolaire dans le répertoire des meilleurs établissements de notre pays ».

Notons qu'vant de quitter la Maison d'arrêt, la ministre a remis deux écrans plasmas l'un dans le quartier des jeunes et l'autre des femmes, ainsi que des vivres et des non vivres.

Aussitôt arrivée, elle avait procédé à la levée des couleurs en présence du personnel de l'administration pénitentiaire.