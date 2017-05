Sénégal: Assemblée générale de la FSF - La commission électorale rappelle les régles du jeu

Quid d'un éventuel report de ces élections comme l'avait suggéré El Hadji Malick Sy «Souris» le président de la commission dira que «lui aussi avait demandé le renvoi des élections» mais s'est-il empressé d'ajouter : «un report ne sera pas possible vu le calendrier de compétitions qui attend l'équipe du Sénégal. En plus, la FIFA a instauré des statuts de rigueur qu'il faut respecter».

Et pour cause, ce n'est qu'en novembre 2016 que le comité exécutif a décidé que celle-ci fera deux mandats sur changement de l'article 4 du code électoral, a justifié Jean Louis Toupane qui a fait face à la presse hier.

Il s'agit de Me Augustin Senghor actuel président, Mbaye Diouf Dia, membre du Comité exécutif en charge de la Petite catégorie et de Louis Lamotte ancien membre de la fédération sénégalaise de football.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.