Congo-Brazzaville: Conseil municipal de Brazzaville - Les comptes administratifs et de gestion à l'ordre du jour de la 8ème session

Le maire de la ville de Brazzaville, Hugues Ngouélondélé, a ouvert le 24 mai, les travaux de la huitième session ordinaire et administrative du conseil départemental et municipal dont les comptes administratifs et de gestion de la commune de Brazzaville sont à l'ordre du jour.

Durant dix jours de travaux, l'assemblée locale va examiner neuf affaires parmi lesquelles, les comptes administratifs et de gestion de la commune de Brazzaville, exercice 2017.

Le conseil planchera aussi sur le projet de délibération portant approbation des comptes administratifs et de gestion de la commune de Brazzaville, exercice 2016. Il planchera aussi sur le projet de gestion portant approbation du compte de gestion de Brazzaville, exercice 2016.

Il sera également question d'examiner les affaires à caractère touristique et culturel. Les élus locaux débattront du projet de délibération portant protection et conservation des monuments et sites de la ville de Brazzaville présentant un intérêt local, artistique, scientifique, historique et légendaire.

Ils vont de même discuter d'un projet de création à Brazzaville d'un circuit touristique dénommé « circuit touristique Pierre Savorgnan De Brazza ».

Les conseillers municipaux adopteront ou rejetteront, le projet de délibération portant débaptisation des avenues professeur Georges Balandier et l'avenue Orsy, situées à Poto-Poto, 3e arrondissement de Brazzaville.

Pour rappel, Georges Balandier, né le 21 décembre 1920 à Aillevillers-et Lyaumont (Haute-Saône) et mort à Paris le 05 octobre 2016, est un ethnologue et sociologue français.

Il a été professeur émérite à la Sorbonne, directeur des études à l' Ecole des hautes études en sciences sociales, fondateur du Centre d'études africaines et des Cahiers d'études africaines, et directeur des Cahiers internationaux de sociologie ainsi que de la collection « Bibliothèque de sociologie contemporaine » aux Presses universitaires de France.

Ces élus locaux vont discuter du projet de délibération fixant le taux de la taxe sur les spectacles dans la commune de Brazzaville et du projet de délibération modifiant et complétant la délibération fixant les droits d'organisation des foires et kermesses dans le périmètre urbain de Brazzaville.

De même, le projet de délibération de l'abandon à la Société nationale d'électricité (SNE) d'un terrain bâti d'une superficie de 800 mètres carrés du site municipal Bacongo moderne, situé à Makélékélé, sera consacré aux débats des conseillers municipaux.

Comme de coutume, les élus locaux ont droit à une séance des questions écrites. Ainsi donc, ils peuvent adresser au bureau du conseil municipal de Brazzaville des questions écrites et de recevoir de leur part des réponses.

Le premier secrétaire du Conseil municipal et départemental de Brazzaville, Emma Clesh Atipo Ngapi, a rappelé à l'auditoire que le Conseil départemental et municipal de Brazzaville issu des élections locales de l'an 2014 poursuit inexorablement sa marche, en témoigne la tenue régulière des sessions ordinaires, ceci conformément à l'article 27 de la loi 7-2003 du 06 février 2003, portant organisation et fonctionnement des collectivités locales.

Au nom de toute la communauté locale et de l'intérêt général, le président du Conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville, Hugues Ngouélondélé a indiqué : « Tous les outils sont mis à votre disposition.

Avec dignité et un esprit chevaleresque, je souhaite que vous examiniez et meniez à bon port toutes ces affaires qui portent, comme à l'accoutumée, sur une meilleure prise en compte de notre communauté ».

Il a rappelé l'importance du contexte général des élections législatives et locales qui pointent à l'horizon, et a demandé aux conseillers municipaux de s'impliquer auprès des communautés pour apporter un message de paix auprès des habitants des neuf arrondissements de la commune de Brazzaville.