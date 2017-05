Sénégal: Bilan des centrales (Cnts, Unsas, Csa, Cnts/Fc) - Ogts parle «d'échec»

L'organisation générale des travailleurs du Sénégal (Ogts) tire un bilan catastrophique des cinq ans du mandat des centrales, notamment la CNTS (39,61%), l'UNSAS (22,41%), la CSA (14,12%), la CNTS/FC (7,43%) déclarées représentatives aux élections générales de représentativités de 2011.

En parlant d'échec, les camarades Mamadou Goudiaby, secrétaire général de l'Ogts, ont soutenu que «les centrales n'ont jamais soutenu les enseignants dans leur longue lutte et pour le respect des accords».

L'Ogts a relevé que «Mody Guiro, Mademba Sock et Cie ont trahi les travailleurs de l'hôtellerie dans leur combat pour la retraite à 60 ans et ont toujours été absentes dans la défense des intérêts des ménages, abusés et constamment piétinés».

L'Ogts déplore le mutisme des centrales sur «l'absence de statut de la 19ème, 20ème et 21ème et peut être même la 22ème génération d'enseignants sortant des Centres régionaux de formation du personnel enseignant (Crfpe)».

«Elles ne semblent guère s'intéresser de la situation d'esclavage que traversent les travailleurs de AFTU, sans contrats, ni paiement sur la base de bulletin, non plus d'affiliation à l'IPRES, à la Caisse de sécurité sociale etc.», a précisé l'Ogts à l'endroit des centrales.

En se mobilisant auprès du Syndicat autonome et démocratique des travailleurs des collectivités locales (Sadtracol) et des travailleurs des collectivités locales réclame une augmentation générale des salaires des travailleurs.

Dans son programme de campagne, l'Ogts envisage non seulement de lutter pour la retraite à 60 ans dans l'hôtellerie mais aussi de soutenir les enseignants pour la matérialisation des points inscrits dans le procès-verbal.

Mamadou Goudiaby et Cie sont pour le vote et l'application du Code de la presse et la prise en compte de la couverture maladie des travailleurs redéployés, et pour le reversement de leurs arriérés de congés ainsi que la mise en œuvre immédiate des avancements automatiques.