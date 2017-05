Congo-Brazzaville: Le musée galerie du Bassin du Congo, typique en son genre

La Fédération de l'opposition congolaise qui regroupe trois grands mouvements, l'IDC, le FROCAD et la… Plus »

Le conservateur souhaite que les regards croisés entre le Centre culturel russe, le Congo- Brazzaville et le Congo- Kinshasa soient continuels. C'est pour la première fois que Blaise Esinya Langa traverse le fleuve Congo, note-t-on.

Blaise Esinya Langa a fait savoir la différence qui existe entre le musée galerie du Bassin du Congo et le musée national de Kananga. Du point de vue de la recherche, le musée galerie du Bassin du congo est riche, les objets sont beaucoup plus nouveaux.

Je suis collectionneur et chacune de ces choses m'ont vraiment marqué. L'organisation et l'accueil du personnel de ce musée sont intéressants », a martelé le conservateur.

Le conservateur, chargé de la recherche au musée national de Kananga en République démocratique du Congo, Blaise Esinya Langa et Mohamed Betu Abba, égyptologue, collectionneur, accompagné de Sergey Belyaev, directeur du Centre culturel russe ont visité le mardi, 23 mai le musée galerie du Bassin du Congo. Ces derniers ont exposé sur invitation du Centre culturel russe de Brazzaville du 22 au 27 mai, la culture et les arts du Kasaï.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.