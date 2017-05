Congo-Brazzaville: Le phénomène des « enfants-sorciers » - Réalité ou invention ?

Concept très honteux, mais devenu ces derniers temps la coqueluche de certaines églises de réveil. Et cela ne cesse de diviser certaines familles qui croient à cette sorcellerie.

Ce phénomène des enfants-sorciers, nombreux congolais le disent clairement, est une invention des pseudo-pasteurs pour des fins qui leur sont propres. D'où il nous faut dénoncer sans complaisance ces agissements, car ils ont déjà causé du tort à de nombreux enfants dans nos villes.

Ces soi-disant pasteurs appellent par « enfants-sorciers », ceux qui, selon eux naissent sorciers, c'est-à-dire capables de jeter de mauvais sorts aux membres de leurs familles. Tout cela est ridicule et bizarre comme affirmation.

Et pourtant, la médecine le dit bien, la formation de l'embryon qui donnera naissance à un enfant plus tard est assujettie à beaucoup de conditions. Et si ces conditions ne sont pas si plausibles, on peut arriver à un nouveau-né malformé sur tel ou tel aspect du corps.

Et même les sociologues et les psychologues le disent aussi, l'enfant nait toujours dans un état d'inachèvement physique et psychologique qui nécessite les apports des parents et/ou de la société pour son accomplissement réel.

Alors comment arriver à traiter des enfants qui souffrent d'une certaine incapacité physique et/ou mentale de sorciers ?

Et des parents quand ils apprennent cela des pseudo- pasteurs et de certains hommes de Dieu, ils ne tardent pas à exclure l'enfant du cercle familial allant même jusqu'à lui faire subir certains sévices sociaux.

L'enfant est flagellé à chaque instant, on lui refuse même à manger, il n'a pas de place dans la maison mais plutôt derrière la maison. Et le cas de l'enfant Isaac à Pointe-Noire dit long sur ce mauvais phénomène des « enfants-sorciers ». Quel « inhumanisme-social » !

Les pseudo-hommes de Dieu qui sont auteurs de ces pratiques y compris les parents qui les acceptent ignorent peut-être certaines dispositions juridiques nationales et internationales qui traitent de la protection et de l'encadrement des enfants.

Au Congo par exemple on parlera de la Loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 ou Loi Potignon portant protection de l'enfant. Comment affirmer que les enfants sont sorciers, alors que la sorcellerie si elle existe est un acte volontaire d'un sujet majeur et hautement mâture ?

A Brazzaville par exemple, un chef de famille avec ses trois enfants avait décidé de quitter une église de réveil à cause de tels agissements. Car ce dernier n'avait pas compris comment l'un de ses enfants qui avait à peine 5 ans d'âge commençait à être montré du doigt qu'il était « enfant-sorcier » ?

Et cela a provoqué même le divorce du couple puisque l'épouse a cru à certaines de ces allégations. Quel traumatisme causé à ces enfants innocents !

Que ces faux pasteurs «inventeurs » du concept enfants-sorciers aient seulement le courage de dire que certains enfants africains en général et congolais en particulier naissent avec des comportements « totémiques » liés à leurs ascendance et cela n'a rien à avoir avec le phénomène des enfants qu'ils qualifient de sorciers.

Ainsi tout le monde le sait très bien, l'enfant qui nait à droit aux soins, à l'éducation, à la protection pour son épanouissement.

Donc vous, faux pasteurs, arrêtez de détruire la cellule familiale, car ces enfants que l'on qualifie de sorciers dans certaines églises de réveil sont peut-être porteurs d'initiatives pour le Congo de à venir. Que ces choses-là cessent !