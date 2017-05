Congo-Brazzaville: Parlement - Moins de dix affaires à l'ordre du jour de la session du 2 juin

La Fédération de l'opposition congolaise qui regroupe trois grands mouvements, l'IDC, le FROCAD et la… Plus »

« Nous serons en campagne, c'est une réalité », a -t-il souligné, ajoutant, « on essaiera de faire mais, ce n'est pas évident. On fera de telle manière que les lois d'urgence soient votées ».

Au sujet du calendrier politique chargé du fait de la tenue des élections qui pourraient perturber le déroulement de la session parlementaire, le deuxième secrétaire du Sénat, M. Dominique Lekoyi a répondu : « Pour le moment nous nous préparons pour les élections législatives et locales. Au Sénat la session s'ouvre le 2 juin et sera close le 13 août. Entre-temps, ceux qui sont concernés par la politique iront battre campagne ».

Au Sénat, les sept affaires sont : trois projets de lois organiques dont deux déterminent l'organisation, la composition et le fonctionnement des Conseils consultatifs de la femme et de la jeunesse et une relative aux lois de finances.

La conférence des présidents des deux chambres du Parlement tenue le 27 mai à Brazzaville a retenu six affaires pour la 15è session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale et sept à la 45è session du Sénat dont l'ouverture aura lieu le 2 juin prochain.

