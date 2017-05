Congo-Brazzaville: Noella Musunka Coursaris - « Nous espérons accueillir 340 filles au total au sein de Malaika »

interview

Le dixième anniversaire de Georges Malaika Foundation, plus connu sous le nom de Malaika, a été célébré le 17 mai dernier à New-York.

L'organisation, fondée et dirigée par le mannequin international d'origine congolaise, Noella Musunka Coursaris, se fixe comme objectif d'améliorer les conditions de vie des jeunes filles à travers des programmes éducatifs et de santé. Malaika Foundation, dont le siège social se trouve à New-York city (NYC), est opérationnelle à Kalebuka, village situé dans la province du Katanga (sud-est) en RDC.

Comment s'est déroulée la célébration du dixième anniversaire de Malaika ? Quelles ont été les activités organisées ?

La célébration s'est déroulée en deux parties. Durant la matinée du mercredi 17 mai, une conférence a été organisée afin de présenter aux premiers et plus fidèles donateurs les différentes réalisations de la Fondation, le rapport annuel, les finances et les projets de la Fondation.

A cette occasion, trois membres de l'équipe de Malaika en provenance du Congo, à savoir Sylvain, Sébastien et Adrienne, se sont exprimés sur divers sujets tels que l'importance du sport au sein de l'école et de la communauté, les formations pour les parents, la situation économique et sociale du Congo.

Les trois élèves de l'école Malaika, Louise, Lauriane et Mamie, ont également pris la parole pour se présenter et interpréter une chanson. Eve, notre ambassadrice, a, pour sa part, partagé le rôle qu'elle joue au sein de Malaika et son implication dans les activités de l'organisation.

La deuxième partie a été consacrée au gala de charité qui a réuni 450 invités. La soirée, présentée par Tai Beauchamp, s'est déroulée autour d'un cocktail accompagné d'une vente aux enchères avec des objets provenant principalement de l'Afrique, des discours de Khaliah Ali, Robbie Meyers (éditrice du magazine Elle) ainsi que des performances des artistes comme Batoto Yetu, Eve et Fally Ipupa.

En outre, un fashion show a été organisé en vue de promouvoir le talent des designers africains. Par ailleurs, Malaika a honoré et récompensé Barry Segal et Tina Buchan, les plus grands soutiens de Malaika.

Pourquoi avoir choisi de célébrer ce dixième anniversaire à New-York plutôt qu'à Kalebuka ?

Le siège social de Malaika et la plupart des partenaires se trouvent aux USA. Il était plus facile pour nous de réunir tout le monde à NYC.

Revenons à Louise, Lauriane et Mamie, ces jeunes élèves que vous encadrez et qui ont fait le déplacement de New-York. Comment s'est déroulé leur séjour ? Qu'est-ce qui a justifié le choix de ces dernières parmi les autres jeunes filles ?

Nous avons choisi trois élèves de 6ème primaire. Il était important que ces élèves soient à Malaika depuis le début.

Nous avons aussi opéré notre choix en fonction des meilleurs de la classe et aussi en fonction de celles qui avaient les meilleures aptitudes à s'exprimer publiquement en français et en anglais.

Ce voyage a été une grande première pour elles. C'était la première fois qu'elles montaient dans un avion, qu'elles dormaient dans un lit propre, qu'elles se lavaient dans une douche, qu'elles mangeaient des fraises, des hamburgers.

Elles étaient très curieuses de découvrir de nouveaux horizons et ont adoré New-York City (NYC). Elles ont rencontré de nombreuses personnes et visité de nombreux endroits symboliques de NYC qu'elles n'oublieront jamais.

Comment évaluez-vous le travail accompli par Malaika depuis ces dix dernières années ? Quelles sont vos satisfactions et vos déceptions ?

Nous travaillons de mieux en mieux pour que nous soyons à la hauteur de notre mission. Louise est arrivée avec une santé fragile que nous avons renforcée grâce à notre programme de nutrition.

Au centre communautaire, le nombre de mamans qui viennent pour apprendre à lire ne cesse d'augmenter. Bien plus, nous fournissions de l'eau potable à plus de 16.000 personnes.

C'est une vue de notre évolution en 10 ans mais surtout notre plus grande fierté. Notre déception est d'avoir perdu une de nos filles, Miriam, suite à des problèmes de santé en 2015. C'est pourquoi nous avons lancé les travaux de construction d'un centre médical pour les élèves.

Quels sont les projets de Malaika pour les prochaines années et quelles sont vos attentes par rapport à vos équipes, vos partenaires et par rapport aux jeunes filles qui bénéficient de l'éducation à Malaika ?

Nous espérons accueillir 340 filles au total. Nous suivrons le parcours de celles qui ont terminé les primaires.

Nous espérons conclure de nouveaux partenariats afin de diminuer certains coûts en ce qui concerne la nourriture, les uniformes et les matériels scolaires.

Au niveau des équipes, nous continuerons à travailler avec les volontaires provenant des quatre coins du monde.