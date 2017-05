Sénégal: Hydrocarbures - Vers une loi d'orientation pour la répartition des revenus

Ces récentes découvertes de pétrole et de gaz ont suscité de l'enthousiasme chez l'Etat, les populations et les investisseurs », a-t-il conclu.

« En effet derrière l'Angola et le Mozambique, le Sénégal s'est illustré remarquablement avec les découvertes importantes réalisées en 2015 à la fois par Kosmos Energy dans le domaine du gaz et Caim Energy pour ce qui est du pétrole.

De son coté, le Pr Ismaila Madior Fall, président du comité national Itie informe que le rapport de Price Waterhouse Cooper a relevé que l'Afrique a eu la plus grande part dans les premières découvertes mondiales en 2015 et en 2016 soit 57% de ces découvertes. A son avis, ces tendances continuellement et durablement haussières rend attractif le continent.

«Ayant constaté qu'il manque à la plupart des pays africains, des ressources humaines qualifiées pour mener les négociations des contrats complexes de l'industrie extractive face à des sociétés accompagnées des meilleurs experts de l'économie minière et pétrolière, le président Macky Sall, dans le cadre du Nepad, a déjà invité les pays du G7 à veiller à traduire dans ces contrats les intérêts des investisseurs des populations locales et de l'Etat.

«La répartition des revenus tirés de l'exploitation des hydrocarbures entre les générations actuelles et les générations futures sera très bientôt d'une loi d'orientation qui va s'inspirer des meilleures pratiques en Afrique et dans le monde en vue de garantir une valorisation optimale des ressources, mais aussi préserver les intérêts des générations futures», a-t-il indiqué.

