Congo-Brazzaville: PCT - Le casse-tête des investitures

S'il n'est pas encore possible, à ce jour, de dire combien il y aura de candidats aux élections de juillet, pour l'ensemble des partis qui y prendront part, il est indéniable que la concurrence s'annonce serrée pour tous et au sein de tous.

De ces deux concepts, le second a tout son sens dans l'étape actuelle du choix définitif des candidats, le premier s'y imbrique aussi mais ses effets seront plus visibles quand viendra le moment de savoir si les recalés rentreront dans le rang au lendemain des délibérations du parti ou s'ils choisiront de voler de leurs propres ailes.

A l'ouverture du comité d'investiture, le secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo, déclarait que seules « la discipline et l'objectivité » devaient guider le travail des membres de l'instance et préfigurer la victoire du parti aux futurs scrutins.

Ces chiffres visiblement bondissants pour montrer l'apprêté de la bataille pour la place qui s'engage au PCT dans un moment où émergent pour toutes les forces politiques congolaises les questions de prise en compte du quota des femmes dans les institutions électives, et où les jeunes donnent de la voix eux aussi déclarant ne plus accepter d'être confinés à jouer les seconds rôles.

Le problème se pose pour la principale formation de la majorité présidentielle de ramener de 684 à 151 les prétendants à la députation, le premier chiffre étant celui des candidatures déclarées en interne, et le second renvoyant au nombre de sièges à pourvoir à la chambre basse du Parlement qui était auparavant de 139.

Parce qu'il doit pouvoir désigner les hommes et les femmes qui représenteront le parti à ces scrutins voués à consolider ses positions à l'Assemblée nationale et aux conseils municipaux et départementaux, instances dans lesquelles il reste majoritaire à ce jour.

