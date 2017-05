Sénégal: Elections de représentativité du 30 mai - Les inspecteurs votent la Cnts/Fc

Le syndicat des Inspectrices et Inspecteurs de l'Éducation nationale du Sénégal (Siens) s'est affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts/Force du Changement), pour les élections de représentativités des centrales syndicales du 30 mai prochain, auxquelles 14 d'entre elles seront en lice.

Cette décision du Siens, selon Cantara Sarr, a été prise à l'issue d'un vote de l'ensemble des membres de la Commission Administrative, instance de bilan, de réflexion et de décision en charge de la direction du syndicat entre deux congrès.

Car, estime le secrétaire général du Siens, la Cnts/Fc est solidement ancrée au sein du mouvement ouvrier tout en s'ouvrant à l'élite des travailleurs, sur une ligne d'indépendance et de construction d'un pacte de stabilité sociale.

S'y ajoute, insiste le syndicat des inspecteurs, la préservation de l'emploi et de l'outil de travail, de même que l'amélioration effective des conditions de travail et de vie des travailleurs, que réclame chacune et chacun de nous.

Outre l'optique de réconciliation des entités du mouvement syndical, le Siens soutient que la Cnts/Fc se singularise dans le champ syndical par des positions et propositions qui les interpellent.

Il s'agit de la résorption du «passif social», condition première d'un apaisement du climat social et d'une projection vers de nouvelles conquêtes sociales.

«La prise en charge correcte et diligente de la question des droits et libertés en vue de la restauration d'équilibres rompus dans le domaine de l'égalité devant la loi et du registre des sanctions, notamment en matière de rémunération et de traitement administratif et parfois judiciaire des cas et dossiers individuels d'agents et d'organisations de travailleurs», insiste Cantara Sarr.

En soutenant la Cnts/Fc, le Siens s'engage «aux côtés des masses laborieuses, pour la préservation des grands principes garantis par la charte fondamentale, le code du travail ainsi que les engagements de l'Etat dans le cadre des conventions internationales».

Recomposition intelligente du mouvement syndical

En obtenant 89,85% des suffrages valablement exprimés avec en toile de fond un taux de participation de 74,72%, le Siens compte mettre à profit ses performances des dernières élections de représentativité du secteur de l'Education et de la formation, pour la prise en charge des préoccupations des corps de contrôle.

C'est ainsi qu'il a été décidé de rejoindre les rangs de la Cnts/Fc pour «une recomposition intelligente du paysage syndical dans une perspective de construction de consensus forts au profit de l'ensemble des travailleurs».