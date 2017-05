Le ministre du commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des PME a procédé hier, vendredi 26 mai, à l'ouverture officielle de la caravane des Petites et moyennes entreprises dans la région de Sédhiou.

Elle se dote entre autres missions, d'apporter aux autres entrepreneurs de la région les instruments dont ils ont besoin pour la promotion des PME, un tremplin pour créer de la richesse et lutter contre la pauvreté.

Cette caravane des Petites et moyennes entreprises se veut une approche de délocalisation des services techniques et financiers de l'Etat pour accompagner les acteurs à la base. Le ministre du commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des PME qui présidait la cérémonie officielle hier, vendredi 26 mai, a rappelé la volonté de l'Etat du Sénégal d'apporter des réponses diligentes aux préoccupations des populations notamment l'emploi des jeunes et des femmes plus enclin à prendre le chemin de l'émigration clandestine.

«La caravane des PME est une mission qui consiste à délocaliser l'ensemble des services qui sont logés dans mon département. La mission consiste à accompagner les petites et moyennes entreprises mais aussi avec les autres services de l'Etat qui se sont joints à ma délégation pour apporter aux autres entrepreneurs de la région les instruments dont ils ont besoin pour la promotion des PME», a déclaré Alioune Sarr.

Et de poursuivre : «c'est aussi une occasion pour moi d'annoncer ici à Sédhiou un important programme qui est cofinancé par le gouvernement du Sénégal et l'union européenne, qui est le fonds fiduciaire dont la mission est d'accompagner les petites et moyennes entreprises. C'est un fonds de près de 26 milliards de CFA destinés aux régions de départ des migrants comme Sédhiou. Il permettra de créer de l'emploi aux jeunes et de les fixer dans leur terroir».

Le ministre a aussi fait savoir que des unités de conditionnement et de transformation des produits locaux comme la mangue et l'anacarde seront bientôt installées à Sédhiou. «Nous avons démarré la construction d'une unité de conditionnement et de transformation de mangue à Bignona (Ziguinchor) et donc nous allons répliquer ce programme ici dans la région de Sédhiou. L'anacarde est également éligible dans ce secteur de transformation parce qu'il permet de créer des emplois de fixer les jeunes», a-t-il indiqué.

Enfin le ministre du commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des PME a exhorté les opérateurs économiques de la région de Sédhiou à saisir cette opportunité pour bâtir des entreprises et créer des richesses à partir des filières porteuses de revenus. Sitôt après la cérémonie d'ouverture dans la cour de la chambre des métiers, la délégation du ministre a procédé à la visite des stands garnis de divers produits localement transformés.

«Nous avons présenté des jus locaux sans produits chimiques, des gâteaux à base de céréales locales et de bien d'autres produits délicieux et dont la conception et le conditionnement se fait chez à l'école avec toute l'expertise y afférente», a dit Mme Diouf Mame Balla Kébé, la directrice du centre régional d'enseignement technique professionnel de Sédhiou.

Mme Astou Diop, une autre dame qui excelle dans la production de produits locaux exhorte à l'accompagnement des femmes et des jeunes pour réduire la prévalence de la pauvreté dans cette région à fort potentiel agricole.