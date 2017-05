La Fédération de l'opposition congolaise qui regroupe trois grands mouvements, l'IDC, le FROCAD et la… Plus »

Rappelons que les opérations économiques ont accompagné le gouvernement dans l'exécution d'un certain nombre de projets courant la période 2013 - 2016. Il s'agit entre autres de la construction des édifices publics, la fourniture de matériels et équipements ainsi que des prestations intellectuelles.

Le non-respect des promesses faites par la tutelle au sujet de la mise en place d'un plan d'apurement de la dette commerciale a déjà provoqué le scellement des bureaux et boutiques, puis la saisie des patrimoines mobiliers et immobiliers de certains opérateurs économiques, par les directions générales de la CNSS, des Impôts ainsi que certaines banques de la place, a-t-on appris. Le bureau exécutif de l'alliance s'insurge contre ce genre de pratique qui relève selon lui, de la mauvaise foi.

Précisant : « Si le gouvernement ne trouve pas très vite la solution aux revendications des syndicats patronaux, la pression de notre base, fera qu'il nous soit de plus en plus difficile de maintenir le dialogue qui, jusqu'à présent, est notre seul moyen de préserver la paix et la quiétude sociale ».

