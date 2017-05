Le Centre d'étude pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme (CEPADHO) invite… Plus »

Quant à la situation sécuritaire fragile et la répression dans l'ex-Katanga, l'UE en fait porter la responsabilité à l'ancien rebelle Gédéon Kyungu, au gouverneur déchu Jean-Claude Kazembe, au Colonel Paul Mugisha et au général Akili Muhindo alias Mundos.

Evariste Boshab (ancien vice-Premier ministre chargé de l'intérieur), Emmanuel Shadari (actuel vice-premier ministre chargé de l'intérieur), Lambert Mende (ministre de la Communication et des médias et porte-parole du gouvernement), sont les principaux cadres de la mouvance présidentielle citées dans ce document, apprend-on.

Alors qu'elle avait déjà, à la fin de l'année dernière, élaboré une liste de sept personnalités congolaises visées par des sanctions, l'UE vient de récidiver en dressant une nouvelle liste de neuf hauts responsables du pays éligibles à des sanctions classiques (interdiction de séjour et de transit dans l'UE, gel des biens et des avoirs détenus dans l'Union européenne).

L'Union européenne, qui suit à la loupe la situation politique en RDC, n'a jamais renoncé à son projet de sanctionner les décideurs politiques et militaires congolais responsables de violations graves et répétées des droits humains et de restrictions des libertés dans le pays.

Les ambassadeurs des vingt-huit pays membres de l'Union viennent d'avaliser une extension de la liste initiale de sept à neuf personnes supplémentaires visées par des sanctions. Trois militaires et six responsables politiques, ministres ou gouverneurs de province, sont concernés.

