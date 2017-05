Angola: Un gouvernant salue la contribution des dirigeants africains dans la lutte contre le colonialisme

Luanda — La contribution des dirigeants africains dans la lutte contre le colonialisme, dont l'action a permis de créer les base pour l'environnement d'africanité qui existe aujourd'hui, a été mis en évidence vendredi, à Luanda par le ministre des Relations Extérieures, Georges Chikoti.

Le ministre a fait cette déclaration à l'ouverture d'une table ronde sur le thème "Des idéaux du panafricanisme au développement de l'Afrique" à l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée jeudi 25 mai.

Il a expliqué que le remplacement de l'OUA par l'Union africaine avait eu comme point de départ la nécessité d'un réajustement de certains de ses objectifs tels que la défense de l'indépendance des pays africains face aux défis de l'actuel contexte historique et politique de ses Etats membres, la lutte pour le développement économique et sa conséquence 'industrialisation.

Cette institution a été créée dans le but non seulement de mettre l'Afrique dans le panorama économique mondial, ainsi que pour faire face aux problèmes sociaux, économiques et politiques des pays africains, qui ont été aggravées par les défis croissants de la mondialisation .

Il a souligné que les objectifs énoncés dans l'acte constitutif de l'Union africaine consistent fondamentalement dans la promotion et l'accélération de l'intégration socio-économique du continent africain en vue de renforcer l'unité et la solidarité entre les pays et les peuples, promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité du continent, l'accélération et l'encouragement de la recherche dans tous les domaines du savoir, en particulier dans le secteur des sciences et technologie, le combat et éradiquer de la faim, entre autres.

Le gouvernant angolais a renforcé que le 25 mai, le continent berceau de l'humanité avait célébré une date historique, qui cette année a marqué le 54e anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), précurseur de l'Union africaine actuelle, qui regroupe actuellement 55 Etats indépendants d'Afrique.

En ce qui concerne l'événement, le ministre a également exprimé sa satisfaction à l'initiative de la responsabilité du "Rendez-vous diplomatique", qui est un réseau interactif informel créé par des diplomates angolaises dans le but principal de devenir une plate-forme pour l'échange d'informations et expériences.

Fondée le 25 mai 1963, l'Organisation de l'unité africaine (OUA) a réuni les aspirations les plus légitimes des peuples africains, à l'époque colonisés et dominés par des puissances étrangères, et a atteint son objectif initial qui consistait à la lutte contre le colonialisme.